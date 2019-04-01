تامر حسني يتجاوز حاجز الـ 33 مليون مشاهدة بـ ناسيني ليه

تخطى الفنان تامر حسني حاجز الـ 33 مليون مشاهدة بأحدث كليباته "ناسيني ليه" الذي حصد 33 مليونًا و581 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناة تامر الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 16 فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب.

«ناسيني ليه» من ضمن أغاني ألبوم تامر حسني الجديد «عيش بشوقك»، وهي من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس، والكليب فكرة: تامر حسني، وإخراج: سعيد الماروق.

وتصدر تامر حسني ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على "يوتيوب".