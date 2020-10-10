إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش بـ الأسود اللامع

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة تبرز جمالها.وأطلت كندة علوش، بفستان اسود لامع ذا كمام طويلة يبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت قبعة سوداء على الشعر لأكمال ظهورها.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الجذاب الذى يبرز جمال أنوثتها.كما اختارت تسريحة جذابة لشعرها البني الطويل تتناسب مع ظهورها.ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.