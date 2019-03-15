انضم النجم التونسى لقائمة ضيوف شرف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز الذى يتم تصويره فى الوقت الحالى، ويظهر ظافر فى مشهد واحد خلال أحداث الفيلم مع بطل العمل.