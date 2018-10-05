الفنانة لبلبة تؤكّد أنها تشعر بالأمان أثناء العمل مع عادل إمام

أطلت النجمة القديرة لبلبة ضيفة بالحلقة الرابعة من برنامج "فيه أمل" عبر تليفزيون "لنا" والذي تُقدّمه النجمة السورية أمل عرفة، في حلقة مميزة تحدثت فيها عن ماضيها، حاضرها ومستقبلها.
ووصفت أمل,الفنانة لبلبة بالطفلة التي ولدت لتكون نجمة تحمل اسم مصر أينما حلّت، لتعلق لبلبة: "هذا شرف لي، ودائمًا فيه أمل يا أمل".
وقالت لبلبة عن حياتها "أمي اكتشفت موهبتي باكرًا جدًا، لكنها اعتقدت أنّي سأشارك في فيلم واحد فقط، ولم تتصوّر أني سأصبح نجمة، وأني سأعمل طيلة حياتي من دون توقّف"، متابعة"أنا خجولة بطبعي، لكني في فني وأمام الكاميرا لست كذلك أبدًا.
وأشارت "لم أندم على التمثيل في عمر صغير جدًا، رغم أنّ عملي حرمني من طفولتي ومن أن أقتني حتى لعبة كما كل الأطفال".
وقالت بشأن قدرتها العالية على تقليد الفنانين، "نجاة الصغيرة زعلت مني لفترة طويلة بسبب سوء تفاهم حصل بيننا بعد تقليدي لها، ورفضَت مرارًا أن أشاركها أي حفلة، فتوقفتُ عن تقليدها تمامًا، وحين التقيتها اعتذرت منها".
وروت لبلبة مرافقتها للنجم الراحل عبد الحليم حافظ في كل حفلاته، قائلة "كنت مع عبد الحليم حين لم يتفاعل معه الجمهور في أول حفلاته وحين طالبوه بالغناء لمحمد فوزي ومحمد عبدالوهاب فرفض حينها، ثم اختفى لسنة كاملة، وعاد إلى الغناء ولإحياء الحفلات وحقق نجاحًا كبيرًا، وكنت أيضًا برفقته، لأنه كان يحب أن أطل قبله في كل حفلاته وأقدم فقرة التقليد التي تضحك الناس".
وأشارت لبلبة إلى أن الفنان عادل إمام هو من أدخلها التليفزيون في مسلسل "صاحب السعادة" وهو العمل الأوّل الذي جمعهما تلفزيونيًا، بخاصة أنها كانت معتادة على السينما فقط.
وتابعت "أنا مع عادل إمام لا أخاف، ومعه أشعر بالأمان مهنيًا، لأنه ينتبه لأدق التفاصيل، عادل دائمًا يفاجئنا بخروجه عن النص، لذا دومًا أكون أمامه في حالة ترقب ومراقبة لعينيه وفمه، لأني حريصة على مجاراته في كل الإفيهات".
واختتمت لبلبة قولها "أحنّ إلى عائلتي، ولمن فقدتهم من أسرتي ومن أصدقائي في الوسط مثل أحمد زكي، ونور الشريف وعمرو الشريف وعبدالحليم حافظ وغيرهم، وكلهم أحنّ لهم".
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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