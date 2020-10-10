انتحار الفنانة التونسية عبير شعبان

فارقت الفنانة المسرحية التونسية عبير شعبان الحياة، أمس، عن عمر ناهز الـ30 عاما، في حادث محزن للوسط الفني التونسي وغير متوقع.وعُثر على جثة "شعبان" في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" عن مصدر أمني تونسي.وقال المصدر الأمني، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وأسباب إقدام الفنانة الشابة في عمر صغير على الانتحار.