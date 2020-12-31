«المهن التمثيلية» تعلن نتيجة التحقيق مع محمد رمضان الخاص بصوره مع إسرائيليين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الخميس، بيانا بخصوص التحقيق مع الفنان محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع بعد انتشار صور له مع بعض الإسرائيليين أثناء وجوده في حفل بدولة الإمارات وقال البيان إن لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخراً يذكر أن الفنان محمد رمضان خضع للتحقيق بناء على قرار من اتحاد النقابات الفنية بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.