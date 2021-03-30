كشف المخرج المصري مراد منير عن سر إطلاق لقب "الملك" على النجم محمد منير وقال مراد في لقاء على قناة "النهار"، الثلاثاء، إن مشاركة محمد منير في مسرحية "الملك هو الملك" هي التي منحته هذا اللقب وأشار إلى أن منير وقتها لم يكن مشهوراً بقدر شهرته الحالية هو والفنانين علي الحجار ومحمد الحلو، لافتا إلى أنه كان معروفاً آنذاك بـ"ملك النوبة".

وتابع أنه اعتذر عن المشاركة في مسرحية "منين أجيب ناس" لمعرفته أن الشيخ إمام هو المسؤول عن الألحان لأنه خشي أن يلتصق اسمه بأي توجهات فكرية ورغم العلاقة الوطيدة التي تجمعهما، أعرب منير عن غضبه من "الملك" بسبب بعض المواقف منها عدم حضوره عزاء زوجته الراحلة الفنانة فايزة كمال وتصريحاته السلبية عن نادي الزمالك.