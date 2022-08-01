رحيل الممثلة الأميركية نيشيل نيكولز عن 89 عاماً

فارقت الممثلة الأمريكية نيشيل نيكولز، التي اشتهرت بدورها في مسلسل الخيال العلمي التلفزيوني Star Trek في الستينيات، الحياة عن عمر ناهز الـ 89 عاماً. وقد أعلن خبر الوفاة نجل نيشيل، كيلي جونسون، عبر بيان نشره على موقعها الرسمي، وجاء فيه : "الليلة الماضية، أسلمت والدتي ، نيشيل نيكولز ، لأسباب طبيعية الروح وفارقت الحياة. ومع ذلك، فإن نورها، مثل المجرات القديمة التي تُرى الآن لأول مرة، سيبقى لنا ولأجيال المستقبل نستمتع ونتعلم ونستلهم منها". وتابع :" لقد عاشت حياتها بحق، وكانت مثالاً لنا جميعاً".