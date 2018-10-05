شارك الفنان تامر عاشور متابعيه عبر موقع "إنستغرام", صورة جمعته بزوجته سمر أبو شقة، في أوّل ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بداية العام 2018.

واحتفل تامر عاشور بعيد زواجه الأوّل، ووجّه رسالة لزوجته قائلًا "النهاردة عيد جوازنا الأول - كل سنة وانتي طيبة يا سمسم وربنا ما يحرمني منك أبدًا".

وجاء تعليق تامر عاشور ، ليكون أوّل رد بعد فترة طويلة من الصمت وعدم التوضيح بشأن شائعات الطلاق التي لاحقتهما ولم ينفها أو يؤكدها أي منهما خلال الفترة السابقة.

و استقر تامر عاشور، علي اسم "أيام" ليكون عنوان ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يضم ألبوم "أيام" لتامر عاشور 11 أغنية، وتعاون مع عاشور، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم "نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيى، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو"، وقام عاشور بتلحين أغنيتين من الألبوم.

يذكر أن أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها كفيديو كليب في إيطاليا، ومن المقرر طرح الفيديو كليب تزامنًا مع طرح الألبوم.