شارك الفنان تامر عاشور متابعيه عبر موقع "إنستغرام", صورة جمعته بزوجته سمر أبو شقة، في أوّل ظهور لهما بعد شائعات الطلاق التي لاحقتهما بداية العام 2018.
واحتفل تامر عاشور بعيد زواجه الأوّل، ووجّه رسالة لزوجته قائلًا "النهاردة عيد جوازنا الأول - كل سنة وانتي طيبة يا سمسم وربنا ما يحرمني منك أبدًا".
وجاء تعليق تامر عاشور ، ليكون أوّل رد بعد فترة طويلة من الصمت وعدم التوضيح بشأن شائعات الطلاق التي لاحقتهما ولم ينفها أو يؤكدها أي منهما خلال الفترة السابقة.
و استقر تامر عاشور، علي اسم "أيام" ليكون عنوان ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يضم ألبوم "أيام" لتامر عاشور 11 أغنية، وتعاون مع عاشور، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم "نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيى، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو"، وقام عاشور بتلحين أغنيتين من الألبوم.
يذكر أن أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع نابلسي، وتم تصويرها كفيديو كليب في إيطاليا، ومن المقرر طرح الفيديو كليب تزامنًا مع طرح الألبوم.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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