سينرجى تطرح برومو تشويقى من كلبش 3 للنجم أمير كرارة
آخر تحديث GMT00:15:12
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

سينرجى تطرح برومو تشويقى من "كلبش 3" للنجم أمير كرارة

العرب اليوم -

العرب اليوم - سينرجى تطرح برومو تشويقى من "كلبش 3" للنجم أمير كرارة

النجم أمير كرارة
القاهرة - العرب اليوم

طرحت شركة سينرجى، برومو تشويقى لمسلسل "كلبش 3"، بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر طرحه فى موسم  رمضان الدرامى 2019.

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سينرجى تطرح برومو تشويقى من كلبش 3 للنجم أمير كرارة سينرجى تطرح برومو تشويقى من كلبش 3 للنجم أمير كرارة



أخبار ذات صلة

GMT 20:03 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

ظافر العابدين ضيف شرف فيلم "الفيل الأزرق 2"
العرب اليوم - ظافر العابدين ضيف شرف فيلم "الفيل الأزرق 2"

GMT 12:32 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

اتهامات بالتطبيع تلاحق ممثلة بحرينية خلال زيارتها للمسجد الأقصى
العرب اليوم - اتهامات بالتطبيع تلاحق ممثلة بحرينية خلال زيارتها للمسجد الأقصى

GMT 06:11 2019 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس

رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة بمكالمة هاتفية واعتراف جريء
العرب اليوم - رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة بمكالمة هاتفية واعتراف جريء

GMT 18:27 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

الفنانة الكويتية غدير السبتي تنجو من الموت بعد انفجار في منزلها
العرب اليوم - الفنانة الكويتية غدير السبتي تنجو من الموت بعد انفجار في منزلها

GMT 21:43 2019 الأحد ,10 آذار/ مارس

رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة
العرب اليوم - رانيا يوسف تظهر بـ هوت شورت جديد بعد أزمة البطانة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

سينرجى تطرح برومو تشويقى من كلبش 3 للنجم أمير كرارة سينرجى تطرح برومو تشويقى من كلبش 3 للنجم أمير كرارة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت فستانًا باللون الأبيض مُزينًا بالخرز

بينيلوب كروز بإطلالة أنيقة في العرض الأول لفيلمها الجديد

مدريد ـ لينا العاصي

ظهرت الممثلة العالمية بينيلوب كروز، بإطلالة رائعة في العرض الأول لفيلمها الجديد "Pain & Glory"، مع النجم الوسيم أنطونيو بانديراس بطل الفيلم، الأربعاء، في مدريد بإسبانيا. وبدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا بإطلالة مفعمة بالحيوية، حيث كانت ترتدي فستانًا مذهلًا باللون الأبيض، مُزينًا بالخرز وبتنورة واسعة بينما انضمت إلى أنطونيو، الذي ظهر بإطلالة أنيقة في مجمع سينيمات "كابيتول" في مدريد. وكان الخرز المتلألئ والمثبت على الجزء العلوي من فستانها، يلمع أمام عدسات المصورين عندما وصلت بينيلوبي إلى السجادة الحمراء، وأضافت نجمة فيلم "Everybody Knows"، المكياج الناعم إلى وجهها ذو الجمال الإسباني، مع لمسة من أحمر الشفاه اللامع، وصففت شعرها لينسدل على ظهرها وكتفيها. أقرأ ايضَا: تعرفي على أحدث ألوان "أحمر الشفاه" لربيع 2019   وحملت حقيبة مستطيلة، ذات قابض فضي، والذي وضعت داخلها كل ما تحتاجه لأحداث المساء، وأكملت إطلالتها

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:08 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

جينيفر لورانس أنيقة خلال موعد غرامي مع كوك ماروني
العرب اليوم - جينيفر لورانس أنيقة خلال موعد غرامي مع كوك ماروني

GMT 05:57 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

تعرف على مدينة "مانيتوبا" المكان الأنسب للصيد في كندا
العرب اليوم - تعرف على مدينة "مانيتوبا" المكان الأنسب للصيد في كندا

GMT 04:19 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

افتتاح دار عرض "كازا بيرفيكت" في لوس أنجلوس للأثاث
العرب اليوم - افتتاح دار عرض "كازا بيرفيكت" في لوس أنجلوس للأثاث

GMT 06:13 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

الناشطة غريتا ثونبرغ تُرشّح للفوز بجائزة نوبل للسلام
العرب اليوم - الناشطة غريتا ثونبرغ تُرشّح للفوز بجائزة نوبل للسلام

GMT 01:10 2019 الجمعة ,15 آذار/ مارس

صدور العدد الأخير المطبوع مِن صحيفة "الرسالة" الفلسطينية
العرب اليوم - صدور العدد الأخير المطبوع مِن صحيفة "الرسالة" الفلسطينية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:46 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

ناسا تحذر من جبل جليدى على وشك الانفصال عن القطب الجنوبى
العرب اليوم - ناسا تحذر من جبل جليدى على وشك الانفصال عن القطب الجنوبى

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 09:37 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير

بريطانيا تنتظر ظهور "القمر الثلجي" الأكبر على الإطلاق
العرب اليوم - بريطانيا تنتظر ظهور "القمر الثلجي" الأكبر على الإطلاق

GMT 09:42 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس

فساتين أطفال من وحي قصص الأميرات آخر موضة
العرب اليوم - فساتين أطفال من وحي قصص الأميرات آخر موضة

GMT 23:07 2013 الجمعة ,20 أيلول / سبتمبر

افتتاح منزل جياني فيرساتشي في ميامي كفندق
العرب اليوم - افتتاح منزل جياني فيرساتشي في ميامي كفندق

GMT 05:57 2015 الجمعة ,11 كانون الأول / ديسمبر

محاور إشعاعية لخلخلة المناطق العشوائية في مكة المكرمة
العرب اليوم - محاور إشعاعية لخلخلة المناطق العشوائية في مكة المكرمة

GMT 13:38 2015 الأربعاء ,13 أيار / مايو

أمانة الطائف تجهز المواقع السياحية استعداد لـ "صيف السعودية 36"
العرب اليوم - أمانة الطائف تجهز المواقع السياحية استعداد لـ "صيف السعودية 36"

GMT 06:11 2014 الأربعاء ,20 آب / أغسطس

شواطئ مدينة بومرداس هواية جديدة تستقطب عددًا كبيرًا من المصطافين
العرب اليوم - شواطئ مدينة بومرداس هواية جديدة تستقطب عددًا كبيرًا من المصطافين

GMT 14:03 2015 السبت ,21 آذار/ مارس

المخرج عماد سيف الدين يدشّن تصوير "فتنة زمانها"
العرب اليوم - المخرج عماد سيف الدين يدشّن تصوير "فتنة زمانها"

GMT 20:59 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

مشجعة سعودية تشيد بدخول النساء إلى الملاعب
العرب اليوم - مشجعة سعودية تشيد بدخول النساء إلى الملاعب

GMT 00:04 2015 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

أمير قطر السابق يؤكد أن "الملك سلمان الله جابه في الوقت المناسب لإنقاذ اليمن"
العرب اليوم - أمير قطر السابق يؤكد أن "الملك سلمان الله جابه في الوقت المناسب لإنقاذ اليمن"

GMT 08:11 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

إليكِ مجموعة من ثيمات زفاف راقية لعروس هذا الموسم
العرب اليوم - إليكِ مجموعة من ثيمات زفاف راقية لعروس هذا الموسم

GMT 02:54 2018 الخميس ,08 شباط / فبراير

ميريام كلينك تكشف أن الغيرة تلاحقها دون توقف
العرب اليوم - ميريام كلينك تكشف أن الغيرة تلاحقها دون توقف

GMT 20:52 2017 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري
العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى قطر بالريال القطري

GMT 05:08 2013 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

أسرار جمال مضيفات الخطوط الجوية البريطانية
العرب اليوم - أسرار جمال مضيفات الخطوط الجوية البريطانية
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab