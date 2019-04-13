صور ابنة الفنانة نوال الزغبي تُفاجئ الجميع

نشر مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز صورة لـ تيا دياب ابنة، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بتصفيف شعرها.

وعلق فيكتور على الصورة قائلا: "ابنة مثل الأم"، ليعبر عن التشابه الكبير بين النجمة الذهبية وابنتها الكبرى تيا.

يشار الى أن تيا تصالحت مع نوال الزغبي بعد فترة انقطاع استمرت قرابة عام عاشت خلالها مع والدها ايلي ديب، وكان أول ظهور لهما سويا في حفل توقيع ألبوم نوال الجديد " كده باي".