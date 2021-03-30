أول تعليق لـ سمية الخشاب بعد الحكم على أحمد سعد بدفع نصف مليون جنيه مؤخر صداق لها

قضت محكمة الأسرة بسيدي جابر في الإسكندرية، بإلزام الفنان أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كمؤخر صداق فى الدعوى التى أقامتها الفنانة سمية الخشاب وحملت رقم 2241 لسنة 2019 وفى أول تعليق لها بعد الحكم قالت سمية "مش بشغل نفس دلوقتي بالحاجات دي.. أنا مركزة في شغلي فقط".

وأضافت سمية الخشاب "سعيدة جدا بردود الأفعال حول برومو موسى.. والذى لاقى تفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا منذ طرحه" وكان محامي الفنانة سمية الخشاب، عماد لطفي، أقام دعوى قضائية، جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق وقدم حفيظة مستندات تفيد بالزواج خلال الفترة من 20 أكتوبر 2017 حتى 30 مارس عن عام 2019 وذلك بموجب عقد شرعي، مطالبا بسداد مبلغ 500 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها طلقة أولى وانتهاء عدتها وألزمت المحكمة الفنان أحمد سعد بسداد المبلغ وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وفي وقت سابق قررت محكمة أسرة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية، إحالة دعوى قضائية أقامتها الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق عن فترة زواجهما، والبالغ قدره نصف مليون جنيه للتحقيق خلال العام المقبل وحددت المحكمة نظر الجلسة فى الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة سمية وتحمل رقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر للتحقيق خلال شهر يناير المقبل، وطالبت الدعوى بإلزام الفنان أحمد سعد بسداد المؤخر المستحق لها عن فترة الزواج وجاء فى صحيفة الدعوى التي قدمها محامي الفنانة سمية الخشاب للمحكمة إلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر المثبت في قسيمة الزواج وقدره نصف مليون جنيه للحصول على مستحقاتها.