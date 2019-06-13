ريم أحمد تكشف تفاصيل سرقة وحريق شقتها بجسر السويس

نشوب حريق في شقة الفنانة ريم أحمد بجسر السويسكشفت الفنانة ريم أحمد تفاصيل تعرض شقة زوجها طه خليفة للسرقة والاحتراق بجسر السويس، قائلة إن زوجها فوجئ باتصال أحد الجيران وأكد له أن الشقة تعرضت للسرقة، ليجد أن بعض اللصوص سرقوا محتوياتها حتى عداد المياه الذي تسبب في غرقها بشكل كامل.

وأضافت ريم أحمد في تصريحات، أنه بعد هذا الحادث بيومين تلقى زوجها الفنان طه خليفة اتصالًا آخر من جيرانه أخبروه فيه بأن هناك حريقا ضخما بالشقة، ليذهب فيجد النيران التهمتأجزاء كبيرة من الشقة حتى الأبواب والشبابيك.

وأوضحت الفنانة ريم أحمد، أن ما حدث أثر عليهما نفسيا بشكل كبير، خاصة وأن هذه الشقة ملك لوالدة طه وكان بها بعض الأشياء الخاصة بها، موضحة أنها ليست شقة الزوجية التي تقيم بها مع زوجها.

من جانب آخر تشارك ريم أحمد وطه خليفة في عرض مسرحي بعنوان "علاء الدين" والذي يعرض على خشبة مسرح النهار بقصر العيني، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وتستأنف عرض المسرحية اليوم بحضور الفنان أشرف زكي وبعض الفنانين والنجوم الآخرين.