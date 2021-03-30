صفاء الطوخي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة صفاء الطوخي مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" وكتبت صفاء الطوخي منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعلنت فيه إيجابية مسحتها الخاصة بالكشف عن الفيروس وعلقت " إيجابي كورونا" يذكر أن صفاء الطوخى تشارك فى مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار إنجى علاء التى تتعاون مع يوسف الشريف للمرة الثانية كمؤلفة بعدما كتبت قصة مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015، إلا أن هذه المرة هى صاحبة الفكرة وتكتب السيناريو والحوار بالكامل، ويسجل العمل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد "كفر دلهاب" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول".

كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هانى كمال، الذى انطلق تصويره قبل أسبوعين لعرضه فى شهر رمضان المقبل، والذي ينتمى للبطولة الجماعية، حيث تجسد الطوخى فيه دور مديرة مدرسة خلال الأحداث التى تدور فى إطار درامى واجتماعى ويناقش قضايا الأسرة المصرية فى المجتمع ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان