تعرض المطرب طارق الشيخ لحادث سير في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصيبت إحدى قدميه بمضاعفات إثر الحادث؛ ما يتطلب إجرائه عملية جراحية.

ونشر الشيخ عبر صفحته على فيسبوك، صورة له وهو على سرير داخل إحدى المستشفيات، وعلق قائلا: "تعرضت لحادث صباح اليوم، وأرجو الدعاء العاجل، وجار إجراء عملية".

من ناحية أخرى، أصدر طارق الشيخ، مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "متستغربش حاجة" عبر موقع يوتيوب، ضمن ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "ودونى البحر"، حيث سيتم طرح الألبوم بشكل سينجل.