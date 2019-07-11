رانيا يوسف تعتذر للشعب السعودي

قدمت الممثلة رانيا يوسف اعتذارها عن موقفها من قرارات رفع الولاية عن المرأة السعودية.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها بموقع Twitter: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق، تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح".

وتابعت: "لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته، اعتذاري لمن أساء تقديري، كل المحبة والتقدير".

وكانت رانيا يوسف دعمت المطالبة بإسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، مطالبة بتنفيذ هذا القرار.

من ناحية أخرى، تستكمل رانيا يوسف تصوير مسلسل "مملكة إبليس" بمشاركة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.