الفنان أحمد الفيشاوي يكشف عن الاسم الحقيقي لزوجته

كشف الفنان أحمد الفيشاوي تفاصيل جديدة عن زوجته المعروفه باسم ندى الكامل وذلك بعد الضجة التي أثارها في مهرجان الجونة السينمائي، و مهرجان الإسكندرية..

وقال "نادية غيّرت حياته كلية، ووقفت بجانبي وساندتني، وهي فخورة بي، وأنا فخور بها"، كاشفًا بذلك للمرة الاولى عن اسمها الحقيقي.

وأكّد الفنان المثير للجدل أنه لا يتقصد لفت الأنظار وإثارة الجدل إنها يتصرف بعفوية وتلقائية وبصدق كبير.

وتحدث عن فيلمه الجديد "عيار ناري"، حيث يقدّم شخصية جديدة، لافتًا إلى أنه كان في غاية السعادة خلال مشاركته في مهرجان الجونة بسبب الحفاوة التي عاشها خلال لقائه بمجموعة كبيرة من الفنانين المميزين مثل محمد لطفي وليلى علوي ويسرا وغيرهم.

وأعلن عن تحضيراته لفيلم جديد بعنوان "يوم مصري" يضم مجموعة كبيرة من الشخصيات، على غرار أفلام "واحد صفر" و"678" و"كباريه" و"الفرح".

كما تحدث عن إنتاج أول فيلم "زومبي" كوميدي مصري، بواسطة شركته "الكلب الكريستال"، مع شركتي i Productions، و"فيلم كلينيك".

وأوضح الفيشاوي أنه لا يريد في الوقت الحالي العودة إلى الأعمال الدرامية، مؤكدًا أنه لم يبتعد عن الغناء، ومن المنتظر أن يطلق قريبًا أغنية بعنوان "TNT"، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.