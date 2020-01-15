وفاة الممثل السوري محمود بلال أثناء تصوير أحدث أعماله

حالة من الحزن خيم على فريق عمل مسلسل “عروس بيروت”، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أحد نجومه الشباب بشكل مفاجئ أثناء تصوير مشاهد من المسلسل في تركياووفقًا لما ذكرته تقارير فنية، فقد توفى الممثل السوري محمود بلال الذي يشارك في العمل، وذلك في مدينة إسطنبول التركية على إثر وعكة صحية مفاجئة، ولم تنجح كل محاولات الأطباء لمعالجة بلال الذي توفي متأثراً بمرضه.ويُذكر أن الفنان السوري محمود بلال كان قد أطل ببعض المشاهد في مسلسل “عروس بيروت” الذي حقق نجاحات كبيرة.وكان الفنان فائق عرقسوسي، أحد المشاركين في المسلسل، خضع لعملية جراحية، وأشيع وفاته.وبعد حالة الحزن والصدمة التي عمت بين محبيه، قرر ابنه الخروج عن صمته ونشر صورة برفقة والده على سرير المرض في المستشفى، لينفي شائعة وفاته، وعلق قائلًا: “بعمري ما نزلت صورة مع أبي، بس هالمرة مضطر…يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس… رح يتحاسب…بابا بخير وراجع أحسن من قبل إن شاء الله”.