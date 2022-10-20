وفاة مايكل بنجامين على خشبة المسرح عن عمر 41 عاماً

فارق النجم الهايتي مايكل بنجامين، والمعروف بميكابين، الحياةَ أمام الجمهور، وهو يغني على المسرح في باريس، عن عمر ناهز الـ41 عاماً، يوم السبت المنصرم، في 15 من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات للحادثة؛ إضافةً إلى النجم مايكل بنجامين عند بدء الحفل؛ حيث كان الإعياء قد ظهر بادياً على ميكابين؛ فتعرّض بشكل مفاجئ لعارض صحيّ، لم يتمكن من بعده الأطباء من إنقاذه. ونعى الراحلَ ميكابين، رئيسُ الوزراء الهاييتي، أرييل هنري، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبْر تغريدة عبّر فيها عن صدمته بعد سماعه خبر وفاة فنان شاب ومبدع، كان بحسب تعبيره؛ اسماً كبيراً في عالم الموسيقى الهايتية. وقدّم هنري تعازيه لعائلة ميكابين وأصدقائه والمجتمع الفني؛ مؤكداً على أن بلاده فقدت روحاً طيبة.