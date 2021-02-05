بعد تخليه عن عضويته فيها رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية تشكر ترامب

شكرت قيادة رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد استقالته من الرابطة. وقالت رئيسة الرابطة، غابرييل كارتيريس، اليوم الجمعة، لترامب: "شكرا لك". ورابطة ممثلي الشاشة هي جمعية نقابية تمثل حوالي 160.000 ممثل وصحفي وإذاعي، وانضم لها ترامب كعضو في عام 1989. وفي وقت سابق، أمرت الرابطة ببدء جلسة استماع تأديبية بشأن انتهاك ترامب المحتمل لدستور المنظمة، وتمت الموافقة على هذه الخطوة بأغلبية ساحقة من قبل مجلس النقابة.