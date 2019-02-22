نجم سلسة أفلام هاري بوتر الشهير دانيال رادكليف يعترف بإدمانه

كشف نجم سلسة أفلام هاري بوتر الشهير دانيال رادكليف، البريطاني البالغ من العمر 29 عاما، عن إدمانه الخمور، بسبب الشهرة التي حققها منذ عام 2008، وكان حينها يقدم الجزء الأول من العمل.

النجم العالمي أضاف في مقابلة له في برنامج Camera Off، إنه كان يتناول خلال هذه الفترة الخمور بشراهة لكي يتجنب الشهرة التي حصدها، لأن الجميع يعرفه في أي مكان يذهب إليه بسبب تعرضه لضغوطات نفسية.

وأعرب النجم العالمي عن شعورة أن الناس طوال الوقت تشاهده وترصد تصرفاته، وهو الشيء الذي جعله لا يستمتع بفترة المراهقة لذلك كان يفضل أن يبقى مخمورًا.

وكانت سلسلة افلام هاري بوتر للكاتبة البريطانية جي كي رولينج، قد بدأت في عام 2000 وتم تقديم 8 أفلام في 10 سنوات كان آخرها فيلم The Half-Blood Prince في 2011.

وعلى جانب أخر، ظهر الجانب الانساني والشجاع جليا في موقف حدث أمام النجم والممثل الريطاني الشهير دانيال رادكليف بطل هاري بوتر المعروف، حيث تدخل لمنع سرقة بشوارع لندن كان يتعرض لها أحد السياح المسنين حين تعرض للهجوم من لص حاول سرقة حقيبته.

وأكدت جريدة الديلي ميل البريطانية أن النجم العالمي المعروف، قد تدخل لمساعدة الرجل بعد أن هاجمه السارق بأداة حادة في وجهه، وتمكن من انتشال الحقيبة قبل هروب اللص بها.