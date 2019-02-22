زوج دنيا بطمة يعبر عن حبه لها بوشم جديد

قرر المنتج البحريني محمد الترك أن يعبر لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حبه الشديد لها، بطريقة مختلفة.المنتج البحريني قام برسم وشم على معصمه يحمل اسم “دنيا” باللغة الإنجليزية، واستعرض الوشم من خلال صورة جمعته بدنيا.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشكل كبير، وانقسموا في آرائهم حولها، فمنهم من أثنى على طريقته في التعبير عن حبه لزوجته، ومنهم من استهجن قيامه بهذا الفعل.

وكان محمد الترك ودنيا بطمة قد احتفلا في شهر ديسمبر الماضي بعيد زواجهما الخامس، حيث أقاما حفلا صغيرا في منزلهما، وأحضرا تورتة صغيرة باللون الوردي ومزينة بالورود، مع شمعة واحدة كبيرة.

دنيا شاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، والذي ظهرت فيه وهي تقطع تورتة الحفل مع زوجها، ثم قالت له: “كل عام وانت حبيبي”، فطبع زوجها قبلة على رأسها، ثم استعرضت هدايا زوجها لها بمجموعة صور.

الفنانة المغربية وجهت رسالة رومانسية لزوجها بهذه المناسبة السعيدة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث قالت: “مرت خمس سنوات من زواجنا عشناها بمرها و حلوها كنّا قلب واحد تخطينا اكبر المصاعب والعراقل بالحياة”.

وأضافت: “وبعدها جات أغلى هدية لزواجنا وأحلى وردة ببستان حياتنا هي بنتنا حبيبتي غزولة ويارب تكون من الذرية الصالحة وعسى أيامنا كلها حب وفرح وسعادة والله لا يحرمنا منك ويخليك لنا.. الله يديم الضحكة”.