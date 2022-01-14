وفي المخرج السينمائي الفرنسي جان جاك بينيكس، الخميس، عن عمر ناهز 75 عاما، حسبما صرحت عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة برز بينيكس بفيلمه الأول "ديفا" عام 1980، وحقق شهرة عالمية واسعة عام 1986 بفيلم "بيتي بلو" بطولة جان ويج أنجلاد وبياتريس دال وحاز بينيكس جوائر عدّة في مسيرته أبرزها "الأوسكار" و"سيزار"، كما حجز محطّة شبه سنوية في "مهرجان كانّ الدوليّ" عام 2006، نشر الراحل المجلد الأول من سيرته الذاتية، تبعته روايته الأولى "توبوجان" عام 2020.