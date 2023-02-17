إصابة الفنان الأمريكي بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي

أعلنت أسرة الممثل الأمريكي البارز، بروس ويليس، أنه مصاب بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

وقالت الأسرة في بيان على منصات التواصل الاجتماعي، إنه من المريح "التوصل أخيرا لتشخيص واضح".

وكان الأطباء قد قالوا في العام الماضي إن الممثل البالغ من العمر 67 عاما يعاني من مرض فقدان القدرة على الكلام، وهو ما يسبب له مشاكل أثناء التحدث، لكن الأمر تطور، وشخصت حاله، بشكل أكثر تحديدا، حسب ما أوضحت الأسرة.

وعبرت الأسرة عن "امتنانها العميق، للحب المتدفق" من جانب محبيه.

وأضافت الأسرة أن الخرف الجبهي الصدغي، هو أكثر أنواع الخرف شيوعا بين الأشخاص أقل من 60 عاما.

وواصل البيان "اليوم لا يوجد أي علاج للمرض، وهي حقيقة نتمنى أن تتغير في السنوات المقبلة".

ولمع نجم ويليس، في الثمانينات، والتسعينات، بسبب أدواره في أفلام ناجحة، مثل سلسلة أفلام "داي هارد"، "بالب فيكشن"، و"سيكس سينس"، و"أرماغيدون".

ورشح ويليس، 5 مرات لجائزة غولدن غلوب، فاز من بينها مرة واحدة بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "مونلايت"، كما رشح لجوائز إيمي، 3 مرات فاز خلالها مرتين.

وقالت الأسرة العام الماضي، إن ويليس توقف عن ممارسة العمل، لأن المرض يؤثر على قدراته العقلية.

وفي البيان الأخير قالت الأسرة، إنها تأمل أن يعزز الاهتمام الإعلامي، من الوعي بحال ويليس المرضية.

وأضاف البيان "لطالما آمن بروس باستخدام صوته، في دعم الآخرين حول العالم، ورفع الوعي بخصوص الأمور الهامة، سواء على المستوى العام أو الشخصي".

وواصل البيان "نعرف داخل قلوبنا أنه لو تمكن اليوم، لحاول بنفسه نشر الوعي العالمي، وتعزيز التواصل، مع الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الأمراض، وكيف تؤثر على الكثير من الأشخاص، وأسرهم".

ووقع على البيان عدد من أفراد أسرة ويليس، بينهم زوجته إيما هيمينغ، والتي رزق منها بابنتين، علاوة على زوجته السابقة، الممثلة ديمي مور، وبناته الثلاثة منها.

وحسب موقع الخدمات الصحية البريطانية، يعد مرض الخرف الجبهي الصدغي، "غير شائع" ويسبب اختلالات، ومعاناة سلوكيه ولغوية.

وتتضمن الأعراض أيضا، صعوبات في التحرك، وفقدان القدرة على التحكم في المثانة، والأمعاء، ورغم ذلك تأتي هذه الأعراض فى مرحلة متأخرة من الإصابة بالمرض.