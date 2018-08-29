كليب لويس فونسى calypso يحقق 155 مليون مشاهدة



تخطى كليب المطرب البورتريكى لويس فونسى Calypso مع نجمة الراب ستيفلون دون الـ 155 مليون مشاهدة منذ طرحه.

وتعتبر كليبات لويس وأغانيه من أكثر الأعمال متابعة على مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب، حيث استطاعت أغنية ديسباسيتو أن تحتل قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وكلمة Despacito "ديسباسيتو" تعنى "ببطء"، ودخلت عقول الملايين صغارًا وكبارًا، حتى أن عددًا كبيرًا من المشاهير رددوا كلماتها.

بورتريكو بلدة متواجدة على البحر الكاريبى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وتعانى من الفقر الشديد، لتأتى أغنية ديسباسيتو وتنتشلها من هذا الضياع الاقتصادى، بعدما استطاعت زيادة نسبة التدفق السياحى فيها بمعدل وصل إلى 45%.