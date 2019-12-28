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وفاة الموسيقار اللبناني رينيه بندلي

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العرب اليوم - وفاة الموسيقار اللبناني رينيه بندلي

الموسيقار اللبناني رينيه بندلي
بيروت ـ العرب اليوم

فقدت عائلة بندلي الفنية اللبنانية ركنها الموسيقي، رينيه بندلي الذي كان المحرك الفعلي لسلّم العائلة فنيا والمؤلفة من 12 شخصا يتوزعون بين الغناء والتلحين.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، إن رينيه بندلي توفي عن 70 عاما في الميناء الواقع بطرابلس شمالي لبنان وفي رصيده أكثر من 200 أغنية.وكتب بندلي ولحن أغاني أسرته بالتعاون مع الشاعر الراحل الصحفي جورج يمين، وفق ما نقلت رويترز.وفي ثمانينات القرن الماضي، ساهم في وصول ابنته الطفلة ريمي بندلي إلى مسارح دولية حيث انشدت لوطنها لبنان أغنية "اعطونا الطفولة أعطونا السلام".واشتهر رينيه بندلي بأغنياته الساخرة والتي تحاكي أيام الحرب الأهلية التي دارت في لبنان  بين عامي 1975 و1990 وأزماتها المعيشية.ومن هذه الأغاني "تنكة تنكة" التي كتبها الفنان الراحل وسيم طبارة وتعرض لواقع أزمة حياتية كان اللبنانيون فيها يقفون على محطات البنزين وأبواب المخابز للحصول على المواد الأولية المفقودة.وغنى بندلي "دورها دور" في سبعينيات القرن الماضي من كلمات بشير الضيقة والتي حملت دعوة إلى نسيان الحرب. وعاشت عائلة بندلي نجاحات كثيرة، وقد وثقت هذه النجاحات بأغنية"عيلتنا عيلة" و"وردة حمرة" و"غزالي".

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وفاة الموسيقار اللبناني رينيه بندلي وفاة الموسيقار اللبناني رينيه بندلي



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