

عبرت الفنانة ألفت عمر عن حزنها الشديد لرحيل خالها الفنان عمر ناجى بعد صراع طويل مع المرض، أمس الاثنين.

وقالت الفنانة ألفت عمر إنها ترتبط بصلة قرابة بالفنان الراحل عمر ناجي الذى توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض، موضحة أن والدتها ابنة خالة الفنان الراحل.

وأوضحت ألفت أن الراحل سافر إلى أمريكا لرعاية شقيقته هناك، مضيفة: "طوال السنوات الماضية، اعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه لم يراها تليق بمكانته الفنية، لإيمانه أن الفنان يجب أن يكون له هدف بالحياة وهو ما غرسه فى منذ صغرى".

وذكرت أن آخر أعماله كانت مسلسل "أماكن فى القلب"، مؤكدة أنه لم يعتزل وأنه كان يعانى من أمراض بالقلب، وخاف من إجراء العملية وكان يعيش مع أبناء شقيقته.