عبرت الفنانة ألفت عمر عن حزنها الشديد لرحيل خالها الفنان عمر ناجى بعد صراع طويل مع المرض، أمس الاثنين.
وقالت الفنانة ألفت عمر إنها ترتبط بصلة قرابة بالفنان الراحل عمر ناجي الذى توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض، موضحة أن والدتها ابنة خالة الفنان الراحل.
وأوضحت ألفت أن الراحل سافر إلى أمريكا لرعاية شقيقته هناك، مضيفة: "طوال السنوات الماضية، اعتذر عن عدة أعمال عرضت عليه لم يراها تليق بمكانته الفنية، لإيمانه أن الفنان يجب أن يكون له هدف بالحياة وهو ما غرسه فى منذ صغرى".
وذكرت أن آخر أعماله كانت مسلسل "أماكن فى القلب"، مؤكدة أنه لم يعتزل وأنه كان يعانى من أمراض بالقلب، وخاف من إجراء العملية وكان يعيش مع أبناء شقيقته.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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