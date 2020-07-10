إصابة المنتج أحمد عبدالباسط بفيروس كورونا

تعرض المنتج أحمد عبدالباسط للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مما جعله يعزل نفسه في المنزل مبتعدًا عن أولاده وزوجته لحين شفاءه، وهو ما كشفته مصادر قريبة منه .ومن أعمال المنتج أحمد عبدالباسط فيلم "سوق الجمعة" الذي أدى بطولته الفنان عمرو عبدالجليل والفنان صبري فواز، وأيضا فيلم "خطة بديلة" بطولة الفنان خالد النبوي وأمينة خليل.وكان المنتج أحمد عبدالباسط يستعد مع الفنان خالد الصاوي لاستكمال تصوير فيلم "شريط ٦" والذي كان قد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهو العمل الذي يقوم بتأليفه محمود حمدان ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.