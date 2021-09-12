وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها
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وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها

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العرب اليوم - وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها

وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها
القاهرة - العرب اليوم

توفيت، اليوم، الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي بعد معاناة مع مرض السرطان، في ذكرى وفاة والدها الكاتب الكبير خيري شلبي، الذي رحل عن دنيانا في الشهر نفسه منذ 10 سنوات.وأعلن الدكتور حاتم حافظ، الأستاذ بأكاديمية الفنون المصرية، عن وفاة زوجته إيمان عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وقال حافظ: «إيمان راحت عند اللي خلقها، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في جامع فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، والدفن بمدافن القوات المسلحة بمدينة نصر»، مطالباً الحضور بـ«عدم ارتداء اللون الأسود».

بدأت معاناة إيمان مع المرض الخبيث منذ أكثر من سنة، إذ شعرت بآلام في البطن، وكان تشخيص الطبيب آنذاك أنها مصابة بالتهاب في الزائدة الدودية.لكنَّ الشكوك الطبية حول حالتها الصحية انتهت إلى تأكد إصابتها بالسرطان في أحشائها، لتدخل صراعاً مع المرض خلال سنة ونصف السنة، إلى أن تدهورت صحتها ورحلت عن عالمنا اليوميُذكر أن إيمان خيري شلبي شاركت، خلال مسيرتها الفنية القصيرة، في أعمال ضخمة من تأليف والدها، أهمها: مسلسلات «الوتد» عام 1996، و«القضاء في الإسلام» عام 1997، و«الكومي» عام 2001.

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وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها وفاة الفنانة المصرية إيمان خيري شلبي في ذكرى رحيل والدها



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