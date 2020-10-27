حمادة هلال يتضامن مع حملة إلا رسول الله بـ أغنية محمد نبينا

نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء غنائه مقطع من أغنية "محمد نبينا"، تضامنا مع حملة إلا رسول الله.