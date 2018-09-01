منذر رياحنة يعلن عن وفاة والده ويتلقى رسائل التعازي والدعاء

أعلن الفنان الأردني منذر رياحنة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفاة والده وكتب: "راح ابوي". وتلقى منذر العديد من رسائل التعازي والدعاء سواء من جمهوره أو أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني.
ومنذر شارك الفنان أحمد عز مسلسل "أبو عمر المصري"، في موسم دراما رمضان الماضي 2018.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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