منذر رياحنة يعلن عن وفاة والده ويتلقى رسائل التعازي والدعاء

أعلن الفنان الأردني منذر رياحنة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وفاة والده وكتب: "راح ابوي". وتلقى منذر العديد من رسائل التعازي والدعاء سواء من جمهوره أو أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني.

ومنذر شارك الفنان أحمد عز مسلسل "أبو عمر المصري"، في موسم دراما رمضان الماضي 2018.