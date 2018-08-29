

حققت أغنية "هدا هدا"، للمطربة المغربية طاهرة نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة بعد طرحها بـ48 ساعة، وقامت "طاهرة" بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل يتناسب مع كلماتها، حيث ظهرت مرتدية الجلباب المغربى فى معظم مشاهد الكليب.



الأغنية كلمات وألحان توفيق المغربى، وتوزيع بدر المخلوقى، وإنتاج مصطفى سرور سكراتش، وأطلقت طاهرة الكليب بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث قامت بتصويره فى مصر وأخرجه يونس ومنتج منفذ محمد سرور.

يذكر أن آخر أغنيات طاهرة كانت مصرية وصورتها فيديو كليب أيضا، والأغنية من كلمات وألحان أحمد الطنانى وتوزيع محمود الشاعرى وإخراج يونس.