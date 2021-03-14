أول تعليق لمحمد رمضان على إصابة نجل الفنانة لبنى ونس

كشف الفنان محمد رمضان، حقيقة تورطه في إصابة الممثل الشاب يوسف عمر نجل الفنانة لبنى ونس بحروق أثناء تصويره أحد الإعلانات معه.ونشر رمضان، صورة له توضح مدى الإصابات التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دي إصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وأَضاف: "ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف، وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي.. ثقة في الله نجاح".

وكانت لبنى ونس، كتبت في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا هتكلم هنا لمرة واحدة منعا للغط وكتر القيل والقال، شكرا لكل الناس اللي اهتمت عشان يوسف مش عشان الموضوع فيه اسم محمد رمضان، لان احنا اصلا مشكلتنا مش مع محمد رمضان بأكد أنا معنديش أي مشكلة مع محمد رمضان، في الآخر هو ممثل زي يوسف بالظبط وغير مسؤول عن اللي حصل لابني، مش هو اللي حط القنبلة ولا مسئول عنها".

وتابعت "احنا مشكلتنا مع المدعو عصام الوريث، اللي هدد يوسف بشكل غير مباشر، وطريقة لا تليق بمعاملة إنسان، اتعامل معاه باستهانة وهو مصاب اصابة خطيرة بسببه كان هايموت لولا ربنا سترها، كان ممكن الموضوع ميوصلش لكده، لان الاستهتار بأرواح الناس مش حاجة هينة أبدا ".

وأكدت لبنى أن حديثها عن الواقعة وتمسكها بأن يأخذ نجلها حقه، يتضمن في نفس الوقت أن يأخذ آخرون حقوقهم، قد يتعرضوا لنفس الموقف ولا تتاح لهم فرصة أن يصل صوتهم.

وقالت لبنى " بأكد محمد رمضان عندي زي يوسف واحنا علاقتنا بيه مافيهاش أي مشكلة، وانا اشتغلت معاه وبينا ود، وتاني بكرر مشكلتنا مع عصام الوريث، وأتمني من كل الصحفيين اللي بيكتبوا، بلاش نطلع علي كتاف رمضان أو نقحمه في الموضوع عشان الترافيك لان ده ميصحش، إذا هنتكلم يبقى الأولى نتكلم عن الحقوق المهدرة والعدل واللا مبالاة والناس اللي بتشتغل في أماكن هي مش قدها، يبقي نتكلم عن عصام الوريث اللي محترمش أصول مهنته واستهزأ بابني يوسف".

وفي تعليق سابق حكت لبنى ما تعرض له نجلها، وكتبت "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه إتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة إنفجرت مع أكشن الحمد لله".

وتابعت "والله عنده حروق فظيعة وودانه تعباه من إمبارح وصداع شديد وجروح في أماكن حساسة، لكن الحمد لله".

لبنى اتهمت مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث لابنها، وأكدت أنه لم يؤمن نجلها ولم يبلغه بحقيقة الأمر "الحمد لله ابني ربنا حفظه لكن ده هايتكرر مع ناس تانية إذا ماتعاقبش".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، تعرض هو الآخر لإصابة في ظهره خلال تصويره الإعلان، ونشر رمضان، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".