5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر
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5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر

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العرب اليوم - 5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر

5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر
القاهرة - العرب اليوم

يطرح صناع الأفلام العديد من الأعمال العالمية خلال شهر أكتوبرالذى يبدأ غدا، حيث اختار صناع الأفلام تواريخهم لـ إطلاق الأعمال في دور العرض المختلفة حول العالم منذ بداية التصوير، ليكتشف القائمين على هذه الأفلام تجمع أكثر من عمل مهم للـ طرح فى أكتوبر، وهذه 5 أفلام عالمية تطرح خلال الشهر.

ويعد فيلم الـ Joker أول الأفلام التي تطرح في شهر أكتوبر، حيث يطرح يوم 2 أكتوبرفي مصر، و4 من نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هووليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل  فيلم The Dark Knight  (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

ويضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

وفيلم جوكر Joker مصنف للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى، وهومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics.ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثيرمن الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وثانى فيلم هو Lucy In The Sky، الذى يصادف طرحه يوم 4 أكتوبر أيضا مع الـ Joker، الفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، جون هام، دان ستيفنز، زازي بيتز، نيك أوفرمان، إلين بورستين، تيج نوتارو، كولمان دومينجو، لؤلؤة أماندا ديكسون، إرميا بيركيت، كريستوفر دارجا، ومن إنتاج شركة Fox، والعمل من إخراج نوح هاولي الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إليوت ديجيزيبي، براين سي براون.

يدور فيلم Lucy in the Sky قصة رائدة فضاء، عند عودتها إلى الأرض من مهمة غيرت الحياة في الفضاء، وبالتالي تبدأ حياتها في الانهيار تدريجيا، وتقفد الاتصال بالواقع، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 4 أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

الفيلم الثالث الأنيمشن The Addams Family، ومن المقرر أن يطرح العمل بدور العرض الأمريكية يوم 11 أكتوبر القادم، فيلم الأنيمشن The Addams Family بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر.

الفيلم من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر، ويعد فيلم الأنيمشن هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.

رابعا فيلم Gemini Me الذى يطرح فى الأرجنتين وأستراليا والدنمارك وهونج كونج وإيطاليا وكامبوديا وسنغافورة 10 أكتوبر المقبل، بينما يعرض فى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فى 11 أكتوبر المقبل.

فيلم Gemini Man تبدأ أحداثه عندما يجد أحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، ويشارك فى بطولة العمل مع ويل سميث عدد كبيرمن النجوم العالمين كليف أوين وبينديكت ونج و دوجلاس هودج و رالف براون وغيرهم.

وأخيرا الجزء الثانى من Maleficent، الذى يطرح يوم 16 أكتوبر المقبل فى دور العرض المصرية، كما تستقبل دور العرض السينمائى فيلم Maleficent: Mistress of Evil فى الأردن والكويت قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرض الفيلم هناك يوم 17 أكتوبر، وسيصل دور العرض الأمريكية وبعض من الدول حول العالم يوم 18 أكتوبر القادم.

وحصل الجزء الثانى من فيلم Maleficent على تقييم 7 على موقع "IMDB".

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil ، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.

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5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر 5 أفلام عالمية تستقبلهم دور العرض حول العالم في أكتوبر



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