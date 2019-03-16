وفاة الفنان المصري عزت إبراهيم بعد صراعٍ مع الحُمّى

توفي الفنان المصري عزت إبراهيم، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، نتيجة إصابته بحمى شديدة حاولت نقابة المهن التمثيلية على إثرها نقله إلى مستشفى حميات ولكنهم لم يجدوا أماكن فارغة في المستشفى. ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم من كنيسة "العذراء مريم" بشبرا.

ونعى المخرج مراد منير الفنان عزت إبراهيم، كاتبًا عبر صفحته على فيس بوك "فاكر ياعزت لما كنت تبكى وانت بتمثل فى مسرحيتنا "منين اجيب ناس" ومحسنة توفيق بتتألم وهي بتقول "يعنى مش حتغنى تانى ياحسن.. ولا ليل ولا عين .. والهوى والصبر والشوق والعوازل .. والقمر والارض والنيل والوابور .. والفراق والغربه والمر المقدر .. واللضى والمظاليم .. والعرايا والجواعه والعطاشه .. والصبايا والسبيل والزمن".. يعنى مش حتغنى تانى ياعزت .. يعنى مش حتغنى تانى ياصاحب عمرى".

يذكر أن عزت إبراهيم شارك في عدد من الأعمال، منها: "المهاجر، جواز بقرار جمهوري، باب الخلق، آدم، المغنى ومنين اجيب ناس".