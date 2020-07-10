مغني الراب “طوطو” يفقد والدته

كشف مغنيي الراب طوطو، اليوم الجمعة، أنه فقد والدته، التي توفيت دون ذكر تفاصيل حول الأمر.وأعلن طوطو عبر “أنستغرام” أنه فقد والدته، قبل أن يعود في مقطع فيديو، يوضح فيه أنه يتلقى اتصالات كثيرة من المعجبين لا يستطيع الرد عليها.وأضاف طوطو أنه غير قادر على الحديث هاتفيا، مناشدا من يريد تقديم العزاء له أن يقوم بذلك في رسائل نصية، ويدعو لوالدته بالرحمة.وكان طوطو في هذه الفترة منتشيا بنجاح آخر الإصدارات بعنوان “كونفيني”، الذي طرحه، قبل أيام، ليفاجئه موت والدته، الذي لم يكشف سببه.