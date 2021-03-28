رسالة أحمد السعدني إلى أم ابنائه الراحلة سأحبك كل يوم

وجه الفنان أحمد السعدني رسالة إلى أمل سليمان، زوجته السابقة وأم ابنائه الراحلة.نشر أحمد السعدني صورة تجمعه بوالدة ابنائه التي رحلت عن عالمنا في أغسطس 2019 آثر أزمة صحية طارئة، وكتب: " سأحبك كل يوم كفريضة عشق لا يقبل التأجيل".يذكر أن أحمد السعدني يشارك حاليُا في تصوير مسلسل "كله بالحب" مع زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا، وكشف السعدني قبل أيام احتمالية عدم لحاق المسلسل بالعرض خلال شهر رمضان المقبل.

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