كشف الفنان نبيل الحلفاوى، عن تفاصيل إصابة الإعلامية إيمان عز الدين، إثر تعرضها لحادث سير مروع بالأمس، مؤكدا نجاتها بأعجوبة.
وقال نبيل الحلفاوى عبر تويتر :" معلهش بكرة نتابع مشكلة صلاح.. راجع مرهق شوية من زيارة لبنتنا الإعلامية إيمان عزالدين بعد إصابتها في حادث سير عنيف، والدها صديق طفولة وصديق عمر هو من كان بجانبي في صورة فصل مدرسي سبق لي نشرها".
وعن حالتها الصحية قال نبيل الحلفاوى :" الحمد لله نجت بأعجوبة واقتصرت الإصابات على كسورمضاعفة في الساق تحتاج عدة جراحات، ربنا معاها".
وكتب المسئول عن الصفحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، قائلا: " تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين إلى حادث طريق مروع و هى الآن بين يدي الله حيث تخضع إلى عدة جراحات دعواتكم لها بالشفاء بظهر الغيب".
وفى شهر فبراير الماضى، تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين لحادث مروع، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، صورا لسيارتها بعد تعرضها للحادث، قائلة : "قدر الله وما شاء فعل، لا حول ولا قوة الا بالله وحسبى الله ونعم الوكيل.. كدمات وإصابات طفيفة والحمد لله على كل شيء قدر ولطف".
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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