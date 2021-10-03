وفاة نجمة بوليوود مانيشا ياداف عن عمر 29 عاماً

تلقى الوسط الفني في بوليوود بمنتهى الحزن والأسى خبر وفاة الممثلة "مانيشا ياداف"، عن عمر 29 عاماً، والتي اشتهرت بأدائها دور "سليمة بيغوم" إحدى زوجات "أكبر"، في الدراما الرومانسية التاريخية الشهيرة جودا أكبر. وذلك يوم الجمعة، متأثرة بنزيف في المخ، تاركة ورائها ابنها البالغ من العمر عام واحد.