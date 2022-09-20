وفاة عميدة الفنانين الجزائريين فريدة صابونجي

توفيت الفنانة الجزائرية فريدة صابونجي، أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي عن سن 92 عاماً، ووُري جثمانها الثرى بمقبرة "العالية بالجزائر العاصمة، بحضور شخصيات كثيرة وجمع من الفنانين. وحضر تشييع جثمان الفقيدة عبد الحفيظ علاهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية ووزراء آخرون وعدد من الفنانين.