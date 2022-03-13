ليلى طاهر تُعلن اعتزالها الفن نهائيًا

قالت الفنانة ليلى طاهر، إنها لن تشارك في أي أعمال فنية قادمة، بعد مسيرتها الطويلة الحافلة بالكثير من الأعمال التي نالت إعجاب محبيها وجمهورها، مشيرًة إلى أنها تكتفي بهذا القدر الذي قدمته.وقالت ليلى طاهر في تصريحات إن الفنان ما هو إلا مشوار، وأنا لحد كدة أعتقد إن مشواري خلص، وأنا قدمت أعمال كتير الحمد الله راضية عنها، والجمهور اللي يحب يشوفني يطالب أن أعمالي القديمة تتعرض، وفي أعمال ليا كتير شوفوها.وتحتفل ليلى طاهر، اليوم الأحد الموافق 13 مارس، بعيد ميلادها الـ 80، وتعد واحدة من أهم نجمات جيلها، حيث شاركت في عديد الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا في العالم العربي.