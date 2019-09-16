حرصت النجمة أصالة على تهنئة ابنتها الكبرى "شام الذهبى"، بعد افتتاحها عيادتها الخاصة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



ونشرت أصالة صورة "ِشام" مصحوبة بتعليق: "الحمد لله بنتى كبرت، وصار عندها عياده، أحلى دكتور بالعالم ياقطعة منّ روحى الله يكون معك.. أنا جدّاً فخوره وجدّاً سعيده بكِ ولكِ . #أصاله".