الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويؤكد هدفي إرضاء رب العالمين
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الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويؤكد هدفي إرضاء رب العالمين

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العرب اليوم - الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويؤكد هدفي إرضاء رب العالمين

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عمان - العرب اليوم

 أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره على حسابه الرسمى عبر فيس بوك، وقال نابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبرًا سعيدًا جدًا بالنسبة إليّ، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين" وأضاف الفنان الأردنى: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقًا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

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الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويؤكد هدفي إرضاء رب العالمين الفنان الأردني أدهم نابلسي يعلن اعتزاله ويؤكد هدفي إرضاء رب العالمين



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