مى عز الدين توجه رسالة حب لـ بوسى

وجهت الفنانة مى عز الدين رسالة شكر للنجمة بوسى، معبرة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، وذلك يعد التعاون الثانى بينهما بعد غياب 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "حالة عشق".

وكتبت مى، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: " بشكرك على لفتاتك وتصرفاتك الجميلة معايا وبشكرك على حبك ليا وبشكرك على وجودك معايا وبشكرك على جمال روحك وقلبك ورقيك وبساطتك، إنتى نجمة من جوه وبره مش بره بس على رأسى يا أستاذة و ليا الشرف إنى اشتغلت معاكى مرتين ليا الشرف أصلا إن جمعنى معاكى ولو كادر واحد بوسى بإذن الله هتنورى رمضان يا قطة الشاشة".