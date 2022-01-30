نقل الفنانة ليلى طاهر للمستشفي بعد تعرضها لكسر في القدم

تعرضت الفنانة ليلى طاهر، لإصابة أدت إلى كسر في القدم؛ بعد سقوطها بشكل مفاجئ بعد ان فقدت اتزانها .ونقلت ليلى طاهر إلى المستشفى ، حيث تم وضع قدمها في الجبس ، وستخضع لعملية جراحية غدا في قدمها "