وفاة الفنان العراقي سعد مجيد بعد صراع مع هذا المرض

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين بيانًا، عصر اليوم الجمعة، نعت فيه الفنان سعد مجيد، بعدما وافته المنية، بعد صراع مع مرض عضال. يأتي هذا بعدما اكتشف جار للفنان العراقي الراحل، أنه قد فقد وعيه، في يوليو الماضي، مما أسفر عن نقله إلى مستشفى الكندي، وكان في حالة صحية متأخرة.