نشرت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس أغنية "اشبع منها"، وتجمعها بنجلها عمر احتفالاً بعيد الأم، وكشفت من خلاله عن موعد طرح الفيديو، كاتبه: "الكليب إن شاء الله بكره علي اليوتيوب، يا رب يعجبكم".

وتشارك وفاء عامر في فيلم "براءة ريا وسكينة" بطولة حورية فرغلي، منة فضالي، محسن منصور، لطفي لبيب، وياسر علي ماهر، من تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبدالقادر الأطرش.

كما تشارك أيضًا في مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمدسمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبوعوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.