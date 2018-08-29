رانيا محمود ياسين تنعى أحمد السبعاوى مخرج مسلسل العصيان



نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، المخرج أحمد السبعاوى، والذى رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز الـ 89 عاماً.

وشاركت ياسين، صورة مع المخرج الراحل، من كواليس مسلسل العصيان، بطولة والدها الفنان القدير محمود ياسين، والذى يعد أول ظهور فنى لها، بصحبة أبطال المسلسل والمخرج الراحل.

وعلقت ياسين قائلةً :" رحم الله المخرج أحمد السبعاوي مخرج رائعه مسلسل العصيان وكثير من الأعمال السينمائية المتميزة . أسكنه الله فسيح جناته".