وفاة الفنان المصري الكبير محمد خيري بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عاما، بعد صراع مع المرض، حسبما قالت المصادر الصحافية" المصرية.

وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 في العاصمة المصرية، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.

وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارا مساعدة.

ومن مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، أنطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته: (واحة في بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).