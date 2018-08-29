

انتهى الفنان خالد سليم من تسجيل أغنيته الجديدة "لسه كبير"، من كلمات الشاعر وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.



وأوضح سليم أن الأغنية فى مرحلة المكس والماسترينج، مصيفاً: "قريبا إن شاء الله هتكون فى كل مكان.. أتمنى إنها تعجبكم".